Bahreyn dinarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile BHD → UAH çevirin

1.000 bhd
103.634 uah

1,000 BHD = 103,6 UAH

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bahreyn dinarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Ukrayna Grivnası
1 BHD103,63400 UAH
5 BHD518,17000 UAH
10 BHD1.036,34000 UAH
20 BHD2.072,68000 UAH
50 BHD5.181,70000 UAH
100 BHD10.363,40000 UAH
250 BHD25.908,50000 UAH
500 BHD51.817,00000 UAH
1000 BHD103.634,00000 UAH
2000 BHD207.268,00000 UAH
5000 BHD518.170,00000 UAH
10000 BHD1.036.340,00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Bahreyn Dinarı
1 UAH0,00965 BHD
5 UAH0,04825 BHD
10 UAH0,09649 BHD
20 UAH0,19299 BHD
50 UAH0,48247 BHD
100 UAH0,96493 BHD
250 UAH2,41234 BHD
500 UAH4,82468 BHD
1000 UAH9,64935 BHD
2000 UAH19,29870 BHD
5000 UAH48,24675 BHD
10000 UAH96,49350 BHD