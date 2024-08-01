1 Bulgar levasından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile BGN → ZAR çevirin

1 bgn
10,08 zar

1,000лв BGN = 10,08R ZAR

00:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,221210,5613
Düşük9,99819,8228
Ortalama10,115210,1381
Değişim-1.35%-0.99%
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1 BGN → ZAR istatistikleri

BGN → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,2212, en düşük 9,9981 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,1152 oldu. BGN → ZAR kurundaki değişiklik -1.35 değerindeydi.

BGN → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,5613, en düşük 9,8228 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,1381 oldu. BGN → ZAR kurundaki değişiklik -0.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5281,3360,77818,218
1 EUR1,08311,8171,4951,6551,4460,84219,725
1 NZD0,5960,5510,8230,910,7960,46410,853
1 CAD0,7240,6691,21611,1070,9670,56413,193

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Güney Afrika Randı
1 BGN10,08310 ZAR
5 BGN50,41550 ZAR
10 BGN100,83100 ZAR
20 BGN201,66200 ZAR
50 BGN504,15500 ZAR
100 BGN1.008,31000 ZAR
250 BGN2.520,77500 ZAR
500 BGN5.041,55000 ZAR
1000 BGN10.083,10000 ZAR
2000 BGN20.166,20000 ZAR
5000 BGN50.415,50000 ZAR
10000 BGN100.831,00000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Bulgar Levası
1 ZAR0,09918 BGN
5 ZAR0,49588 BGN
10 ZAR0,99176 BGN
20 ZAR1,98352 BGN
50 ZAR4,95881 BGN
100 ZAR9,91761 BGN
250 ZAR24,79403 BGN
500 ZAR49,58805 BGN
1000 ZAR99,17610 BGN
2000 ZAR198,35220 BGN
5000 ZAR495,88050 BGN
10000 ZAR991,76100 BGN