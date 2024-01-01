1 Bulgar levasından Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile BGN → MMK çevirin

1 bgn
1.163,18 mmk

1,000лв BGN = 1.163K MMK

23:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → MMKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.175,05001.175,0500
Düşük1.153,54001.148,4900
Ortalama1.166,07471.161,7230
Değişim0.84%0.90%
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1 BGN → MMK istatistikleri

BGN → MMK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.175,0500, en düşük 1.153,5400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.166,0747 oldu. BGN → MMK kurundaki değişiklik 0.84 değerindeydi.

BGN → MMK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.175,0500, en düşük 1.148,4900 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.161,7230 oldu. BGN → MMK kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5271,3360,77818,211
1 EUR1,08211,8181,4941,6531,4470,84219,712
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,844
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9680,56313,191

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Myanmar Kyatı
1 BGN1.163,18000 MMK
5 BGN5.815,90000 MMK
10 BGN11.631,80000 MMK
20 BGN23.263,60000 MMK
50 BGN58.159,00000 MMK
100 BGN116.318,00000 MMK
250 BGN290.795,00000 MMK
500 BGN581.590,00000 MMK
1000 BGN1.163.180,00000 MMK
2000 BGN2.326.360,00000 MMK
5000 BGN5.815.900,00000 MMK
10000 BGN11.631.800,00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Bulgar Levası
1 MMK0,00086 BGN
5 MMK0,00430 BGN
10 MMK0,00860 BGN
20 MMK0,01719 BGN
50 MMK0,04299 BGN
100 MMK0,08597 BGN
250 MMK0,21493 BGN
500 MMK0,42986 BGN
1000 MMK0,85971 BGN
2000 MMK1,71943 BGN
5000 MMK4,29857 BGN
10000 MMK8,59714 BGN