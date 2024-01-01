100 Myanmar kyatından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MMK → BGN çevirin

100 mmk
0,09 bgn

1,000K MMK = 0,0008625лв BGN

21:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → BGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00090,0009
Düşük0,00090,0009
Ortalama0,00090,0009
Değişim-0.41%-0.20%
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1 MMK → BGN istatistikleri

MMK → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0009 oldu. MMK → BGN kurundaki değişiklik -0.41 değerindeydi.

MMK → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0009 oldu. MMK → BGN kurundaki değişiklik -0.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5661,3870,9271,53918,2770,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63410,6681,10913,1730,5665,222
1 EUR1,07938,3821,49711,66119,7250,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Bulgar Levası
1 MMK0,00086 BGN
5 MMK0,00431 BGN
10 MMK0,00862 BGN
20 MMK0,01725 BGN
50 MMK0,04312 BGN
100 MMK0,08625 BGN
250 MMK0,21561 BGN
500 MMK0,43123 BGN
1000 MMK0,86245 BGN
2000 MMK1,72490 BGN
5000 MMK4,31225 BGN
10000 MMK8,62451 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Myanmar Kyatı
1 BGN1.159,49000 MMK
5 BGN5.797,45000 MMK
10 BGN11.594,90000 MMK
20 BGN23.189,80000 MMK
50 BGN57.974,50000 MMK
100 BGN115.949,00000 MMK
250 BGN289.872,50000 MMK
500 BGN579.745,00000 MMK
1000 BGN1.159.490,00000 MMK
2000 BGN2.318.980,00000 MMK
5000 BGN5.797.450,00000 MMK
10000 BGN11.594.900,00000 MMK