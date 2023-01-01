5 Bangladeş takasından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile BDT → MRU çevirin

5 bdt
1,74 mru

1.00000 BDT = 0.34702 MRU

4:1 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → MRU çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 MRU
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.057687.89661.426071.638420.9667518.526
1GBP1.1552711.2219101.5511.647611.892951.1168621.404
1USD0.945550.818398183.10951.34841.549190.914117.517
1INR0.0113770.009847220.012032310.01622440.01864030.01099870.21077

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Bangladeş takasından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

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BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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Çevrim kurları Bangladeş Takası / Moritanya Ouguiyası
1 BDT0.34702 MRU
5 BDT1.73508 MRU
10 BDT3.47016 MRU
20 BDT6.94032 MRU
50 BDT17.35080 MRU
100 BDT34.70160 MRU
250 BDT86.75400 MRU
500 BDT173.50800 MRU
1000 BDT347.01600 MRU
2000 BDT694.03200 MRU
5000 BDT1735.08000 MRU
10000 BDT3470.16000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Bangladeş Takası
1 MRU2.88171 BDT
5 MRU14.40855 BDT
10 MRU28.81710 BDT
20 MRU57.63420 BDT
50 MRU144.08550 BDT
100 MRU288.17100 BDT
250 MRU720.42750 BDT
500 MRU1440.85500 BDT
1000 MRU2881.71000 BDT
2000 MRU5763.42000 BDT
5000 MRU14408.55000 BDT
10000 MRU28817.10000 BDT