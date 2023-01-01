20 Bangladeş takasından Macar forintine
Reel döviz kuru ile BDT → HUF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Bangladeş Takası
|2000 HUF
|595.11600 BDT
|5000 HUF
|1487.79000 BDT
|10000 HUF
|2975.58000 BDT
|15000 HUF
|4463.37000 BDT
|20000 HUF
|5951.16000 BDT
|30000 HUF
|8926.74000 BDT
|40000 HUF
|11902.32000 BDT
|50000 HUF
|14877.90000 BDT
|60000 HUF
|17853.48000 BDT
|100000 HUF
|29755.80000 BDT
|150000 HUF
|44633.70000 BDT
|200000 HUF
|59511.60000 BDT