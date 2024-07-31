Barbados dolarından Moğol tugrikine Geçmiş Döviz Kurları
Barbados dolarından Moğol tugrikine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Barbados dolarından (BBD) Moğol tugrikine (MNT) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BBD - MNT için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Barbados doları → Moğol tugriki döviz kuru geçmişi
Bugünün Barbados doları Moğol tugrikine döviz kuru şu anda 1.689,220, dünden bu yana %-0.414 değerinde değişti. Barbados doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.049 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Barbados doları Moğol tugrikine döviz kuru en yüksek değeri 1.696,880 (29-07-2024) ile en düşük değeri 1.689,000 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.374 artış ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Barbados dolarından Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BBD → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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