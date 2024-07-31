Barbados dolarından Kamboçya rieline Geçmiş Döviz Kurları
Barbados dolarından Kamboçya rieline geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Barbados dolarından (BBD) Kamboçya rieline (KHR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BBD - KHR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Barbados doları → Kamboçya rieli döviz kuru geçmişi
Bugünün Barbados doları Kamboçya rieline döviz kuru şu anda 2.055,000, dünden bu yana %0.056 değerinde değişti. Barbados doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.030 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Barbados doları Kamboçya rieline döviz kuru en yüksek değeri 2.055,500 (30-07-2024) ile en düşük değeri 2.052,080 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.094 artış ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Barbados dolarından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BBD → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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