Barbados dolarından Euroya Geçmiş Döviz Kurları
Barbados dolarından Euroya geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Barbados dolarından (BBD) Euroya (EUR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BBD - EUR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Barbados doları → Euro döviz kuru geçmişi
Bugünün Barbados doları Euroya döviz kuru şu anda 0,462, dünden bu yana %-0.097 değerinde değişti. Barbados doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.139 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Barbados doları Euroya döviz kuru en yüksek değeri 0,463 (30-07-2024) ile en düşük değeri 0,460 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.199 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Barbados dolarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BBD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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