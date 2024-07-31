Azerbaycan manatından Polonya zlotisine Geçmiş Döviz Kurları
Azerbaycan manatından Polonya zlotisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Azerbaycan manatından (AZN) Polonya zlotisine (PLN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, AZN - PLN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Azerbaycan manatı → Polonya zlotisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Azerbaycan manatı Polonya zlotisine döviz kuru şu anda 2,332, dünden bu yana %-0.095 değerinde değişti. Azerbaycan manatı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.095 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Azerbaycan manatı Polonya zlotisine döviz kuru en yüksek değeri 2,337 (25-07-2024) ile en düşük değeri 2,314 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.280 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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