Azerbaycan manatından Nikaragua kordobasına Geçmiş Döviz Kurları
Azerbaycan manatından Nikaragua kordobasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Azerbaycan manatından (AZN) Nikaragua kordobasına (NIO) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, AZN - NIO için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Azerbaycan manatı → Nikaragua kordobası döviz kuru geçmişi
Bugünün Azerbaycan manatı Nikaragua kordobasına döviz kuru şu anda 21,682, dünden bu yana %-0.021 değerinde değişti. Azerbaycan manatı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.067 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Azerbaycan manatı Nikaragua kordobasına döviz kuru en yüksek değeri 21,707 (29-07-2024) ile en düşük değeri 21,612 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.433 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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