Azerbaycan manatından Bosna Hersek konvertibl markına Geçmiş Döviz Kurları
Azerbaycan manatından Bosna Hersek konvertibl markına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Azerbaycan manatından (AZN) Bosna Hersek konvertibl markına (BAM) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, AZN - BAM için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Azerbaycan manatı → Bosna Hersek konvertibl markı döviz kuru geçmişi
Bugünün Azerbaycan manatı Bosna Hersek konvertibl markına döviz kuru şu anda 1,063, dünden bu yana %-0.106 değerinde değişti. Azerbaycan manatı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.122 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Azerbaycan manatı Bosna Hersek konvertibl markına döviz kuru en yüksek değeri 1,065 (30-07-2024) ile en düşük değeri 1,059 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.235 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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