10 bin Arjantin pesosundan CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile ARS → XAF çevirin

10000 ars
17981 xaf

1.00000 ARS = 1.79807 XAF

18:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

ARS → XAF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 XAF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.056387.84721.426371.644690.967618.5961
1GBP1.1547311.2198101.4451.647161.899261.1173221.4745
1USD0.94670.819807183.1651.350351.557030.91617.6049
1INR0.01138340.009857590.012024310.0162370.01872210.01101420.211686

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 ARS1.79807 XAF
5 ARS8.99035 XAF
10 ARS17.98070 XAF
20 ARS35.96140 XAF
50 ARS89.90350 XAF
100 ARS179.80700 XAF
250 ARS449.51750 XAF
500 ARS899.03500 XAF
1000 ARS1798.07000 XAF
2000 ARS3596.14000 XAF
5000 ARS8990.35000 XAF
10000 ARS17980.70000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Arjantin Pesosu
1 XAF0.55615 ARS
5 XAF2.78075 ARS
10 XAF5.56151 ARS
20 XAF11.12302 ARS
50 XAF27.80755 ARS
100 XAF55.61510 ARS
250 XAF139.03775 ARS
500 XAF278.07550 ARS
1000 XAF556.15100 ARS
2000 XAF1112.30200 ARS
5000 XAF2780.75500 ARS
10000 XAF5561.51000 ARS