5000 Arjantin pesosundan El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile ARS → SVC çevirin

5000 ars
125.06 svc

1.00000 ARS = 0.02501 SVC

18:0 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

ARS → SVC çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 SVC
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.055387.7641.426081.644030.9675518.5897
1GBP1.1551311.21905101.3821.647361.899131.1176521.4743
1USD0.94760.820311183.1651.351351.557880.916817.6156
1INR0.01139420.009863660.012024310.0162490.01873230.01102390.211815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / El Salvador Kolonu
1 ARS0.02501 SVC
5 ARS0.12506 SVC
10 ARS0.25012 SVC
20 ARS0.50024 SVC
50 ARS1.25059 SVC
100 ARS2.50119 SVC
250 ARS6.25298 SVC
500 ARS12.50595 SVC
1000 ARS25.01190 SVC
2000 ARS50.02380 SVC
5000 ARS125.05950 SVC
10000 ARS250.11900 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Arjantin Pesosu
1 SVC39.98090 ARS
5 SVC199.90450 ARS
10 SVC399.80900 ARS
20 SVC799.61800 ARS
50 SVC1999.04500 ARS
100 SVC3998.09000 ARS
250 SVC9995.22500 ARS
500 SVC19990.45000 ARS
1000 SVC39980.90000 ARS
2000 SVC79961.80000 ARS
5000 SVC199904.50000 ARS
10000 SVC399809.00000 ARS