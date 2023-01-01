1 Arjantin pesosundan El Salvador kolonuna
Reel döviz kuru ile ARS → SVC çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Arjantin Pesosu
|1 SVC
|39.98090 ARS
|5 SVC
|199.90450 ARS
|10 SVC
|399.80900 ARS
|20 SVC
|799.61800 ARS
|50 SVC
|1999.04500 ARS
|100 SVC
|3998.09000 ARS
|250 SVC
|9995.22500 ARS
|500 SVC
|19990.45000 ARS
|1000 SVC
|39980.90000 ARS
|2000 SVC
|79961.80000 ARS
|5000 SVC
|199904.50000 ARS
|10000 SVC
|399809.00000 ARS