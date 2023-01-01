50 Arjantin pesosundan Maldivler rufiyaasına
Reel döviz kuru ile ARS → MVR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Arjantin Pesosu
|1 MVR
|22.64070 ARS
|5 MVR
|113.20350 ARS
|10 MVR
|226.40700 ARS
|20 MVR
|452.81400 ARS
|50 MVR
|1132.03500 ARS
|100 MVR
|2264.07000 ARS
|250 MVR
|5660.17500 ARS
|500 MVR
|11320.35000 ARS
|1000 MVR
|22640.70000 ARS
|2000 MVR
|45281.40000 ARS
|5000 MVR
|113203.50000 ARS
|10000 MVR
|226407.00000 ARS