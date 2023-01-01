5000 Arjantin pesosundan Makau patacasına
Reel döviz kuru ile ARS → MOP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Makau Patakası / Arjantin Pesosu
|1 MOP
|43.37900 ARS
|5 MOP
|216.89500 ARS
|10 MOP
|433.79000 ARS
|20 MOP
|867.58000 ARS
|50 MOP
|2168.95000 ARS
|100 MOP
|4337.90000 ARS
|250 MOP
|10844.75000 ARS
|500 MOP
|21689.50000 ARS
|1000 MOP
|43379.00000 ARS
|2000 MOP
|86758.00000 ARS
|5000 MOP
|216895.00000 ARS
|10000 MOP
|433790.00000 ARS