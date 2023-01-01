1 Arjantin pesosundan Çek korunasına
Reel döviz kuru ile ARS → CZK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Arjantin Pesosu
|1 CZK
|15.20610 ARS
|5 CZK
|76.03050 ARS
|10 CZK
|152.06100 ARS
|20 CZK
|304.12200 ARS
|50 CZK
|760.30500 ARS
|100 CZK
|1520.61000 ARS
|250 CZK
|3801.52500 ARS
|500 CZK
|7603.05000 ARS
|1000 CZK
|15206.10000 ARS
|2000 CZK
|30412.20000 ARS
|5000 CZK
|76030.50000 ARS
|10000 CZK
|152061.00000 ARS