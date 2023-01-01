5 Angola kvanzasından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile AOA → GHS çevirin

5 aoa
0,07 ghs

1.00000 AOA = 0.01348 GHS

14:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → GHS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 GHS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.055387.74621.424291.646850.9674518.6227
1GBP1.1554711.21935101.3871.64571.902861.1178621.5176
1USD0.94760.820109183.14811.349651.560550.916417.6468
1INR0.01139650.009863230.012026710.01623190.01876830.01102130.212233

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Çevrim kurları Angola Kvanzası / Gana Sedisi
1 AOA0.01348 GHS
5 AOA0.06741 GHS
10 AOA0.13481 GHS
20 AOA0.26962 GHS
50 AOA0.67406 GHS
100 AOA1.34812 GHS
250 AOA3.37030 GHS
500 AOA6.74060 GHS
1000 AOA13.48120 GHS
2000 AOA26.96240 GHS
5000 AOA67.40600 GHS
10000 AOA134.81200 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Angola Kvanzası
1 GHS74.17720 AOA
5 GHS370.88600 AOA
10 GHS741.77200 AOA
20 GHS1483.54400 AOA
50 GHS3708.86000 AOA
100 GHS7417.72000 AOA
250 GHS18544.30000 AOA
500 GHS37088.60000 AOA
1000 GHS74177.20000 AOA
2000 GHS148354.40000 AOA
5000 GHS370886.00000 AOA
10000 GHS741772.00000 AOA