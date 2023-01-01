10 bin Ermeni dramından Zambiya kvaçasına

Reel döviz kuru ile AMD → ZMW çevirin

10000 amd
530.65 zmw

1.00000 AMD = 0.05307 ZMW

12:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

AMD → ZMW çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 ZMW
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0539587.6861.42131.648470.9676518.6228
1GBP1.1581411.22065101.5551.646111.90921.1206821.5683
1USD0.948850.819236183.19751.348551.564090.918117.6695
1INR0.01140430.009846880.012019610.0162090.01879970.01103520.21238

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Zambiya kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / ZMW
1 AMD0.05307 ZMW
5 AMD0.26533 ZMW
10 AMD0.53065 ZMW
20 AMD1.06131 ZMW
50 AMD2.65327 ZMW
100 AMD5.30653 ZMW
250 AMD13.26633 ZMW
500 AMD26.53265 ZMW
1000 AMD53.06530 ZMW
2000 AMD106.13060 ZMW
5000 AMD265.32650 ZMW
10000 AMD530.65300 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Ermeni Dramı
1 ZMW18.84470 AMD
5 ZMW94.22350 AMD
10 ZMW188.44700 AMD
20 ZMW376.89400 AMD
50 ZMW942.23500 AMD
100 ZMW1884.47000 AMD
250 ZMW4711.17500 AMD
500 ZMW9422.35000 AMD
1000 ZMW18844.70000 AMD
2000 ZMW37689.40000 AMD
5000 ZMW94223.50000 AMD
10000 ZMW188447.00000 AMD