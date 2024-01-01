bin ZMW'den Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile ZMW → AMD çevirin

1.000 zmw
14.985,70 amd

1,000ZK ZMW = 14,99֏ AMD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → AMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,925116,0498
Düşük14,711314,1551
Ortalama15,136314,9750
Değişim-5.90%4.26%
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1 ZMW → AMD istatistikleri

ZMW → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,9251, en düşük 14,7113 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,1363 oldu. ZMW → AMD kurundaki değişiklik -5.90 değerindeydi.

ZMW → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,0498, en düşük 14,1551 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,9750 oldu. ZMW → AMD kurundaki değişiklik 4.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

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ZMW'den Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Çevrim kurları ZMW / Ermeni Dramı
1 ZMW14,98570 AMD
5 ZMW74,92850 AMD
10 ZMW149,85700 AMD
20 ZMW299,71400 AMD
50 ZMW749,28500 AMD
100 ZMW1.498,57000 AMD
250 ZMW3.746,42500 AMD
500 ZMW7.492,85000 AMD
1000 ZMW14.985,70000 AMD
2000 ZMW29.971,40000 AMD
5000 ZMW74.928,50000 AMD
10000 ZMW149.857,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / ZMW
1 AMD0,06673 ZMW
5 AMD0,33365 ZMW
10 AMD0,66730 ZMW
20 AMD1,33460 ZMW
50 AMD3,33651 ZMW
100 AMD6,67302 ZMW
250 AMD16,68255 ZMW
500 AMD33,36510 ZMW
1000 AMD66,73020 ZMW
2000 AMD133,46040 ZMW
5000 AMD333,65100 ZMW
10000 AMD667,30200 ZMW