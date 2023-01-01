20 Ermeni dramından Papua Yeni Gine kinasına
Reel döviz kuru ile AMD → PGK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Ermeni Dramı
|1 PGK
|107.27100 AMD
|5 PGK
|536.35500 AMD
|10 PGK
|1072.71000 AMD
|20 PGK
|2145.42000 AMD
|50 PGK
|5363.55000 AMD
|100 PGK
|10727.10000 AMD
|250 PGK
|26817.75000 AMD
|500 PGK
|53635.50000 AMD
|1000 PGK
|107271.00000 AMD
|2000 PGK
|214542.00000 AMD
|5000 PGK
|536355.00000 AMD
|10000 PGK
|1072710.00000 AMD