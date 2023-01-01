20 Ermeni dramından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile AMD → NGN çevirin

20 amd
40,00 ngn

1.00000 AMD = 2.00022 NGN

11:23 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

AMD → NGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 NGN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.054287.68291.421961.648990.968418.6183
1GBP1.1571411.21985101.4611.645391.90811.1205721.5439
1USD0.94860.819773183.17481.348851.564210.918617.6611
1INR0.01140470.009856030.012022910.01621710.01880630.01104420.212337

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Nijerya Nairası
1 AMD2.00022 NGN
5 AMD10.00110 NGN
10 AMD20.00220 NGN
20 AMD40.00440 NGN
50 AMD100.01100 NGN
100 AMD200.02200 NGN
250 AMD500.05500 NGN
500 AMD1000.11000 NGN
1000 AMD2000.22000 NGN
2000 AMD4000.44000 NGN
5000 AMD10001.10000 NGN
10000 AMD20002.20000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Ermeni Dramı
1 NGN0.49994 AMD
5 NGN2.49972 AMD
10 NGN4.99945 AMD
20 NGN9.99890 AMD
50 NGN24.99725 AMD
100 NGN49.99450 AMD
250 NGN124.98625 AMD
500 NGN249.97250 AMD
1000 NGN499.94500 AMD
2000 NGN999.89000 AMD
5000 NGN2499.72500 AMD
10000 NGN4999.45000 AMD