50 Ermeni dramından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile AMD → CZK çevirin

50 amd
2.96 czk

1.00000 AMD = 0.05928 CZK

10:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AMD → CZK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 CZK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86441.054187.68981.422091.650130.9667518.6098
1GBP1.1568711.21945101.4451.645161.908971.1184121.529
1USD0.94870.820042183.18931.34911.565440.9171517.6547
1INR0.01140380.009857540.012020810.01621720.01881770.01102490.212223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 AMD0.05928 CZK
5 AMD0.29639 CZK
10 AMD0.59279 CZK
20 AMD1.18557 CZK
50 AMD2.96392 CZK
100 AMD5.92785 CZK
250 AMD14.81963 CZK
500 AMD29.63925 CZK
1000 AMD59.27850 CZK
2000 AMD118.55700 CZK
5000 AMD296.39250 CZK
10000 AMD592.78500 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Ermeni Dramı
1 CZK16.86950 AMD
5 CZK84.34750 AMD
10 CZK168.69500 AMD
20 CZK337.39000 AMD
50 CZK843.47500 AMD
100 CZK1686.95000 AMD
250 CZK4217.37500 AMD
500 CZK8434.75000 AMD
1000 CZK16869.50000 AMD
2000 CZK33739.00000 AMD
5000 CZK84347.50000 AMD
10000 CZK168695.00000 AMD