2000 Ermeni dramından Çek korunasına
Reel döviz kuru ile AMD → CZK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Ermeni Dramı
|1 CZK
|16.86920 AMD
|5 CZK
|84.34600 AMD
|10 CZK
|168.69200 AMD
|20 CZK
|337.38400 AMD
|50 CZK
|843.46000 AMD
|100 CZK
|1686.92000 AMD
|250 CZK
|4217.30000 AMD
|500 CZK
|8434.60000 AMD
|1000 CZK
|16869.20000 AMD
|2000 CZK
|33738.40000 AMD
|5000 CZK
|84346.00000 AMD
|10000 CZK
|168692.00000 AMD