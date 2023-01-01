500 Ermeni dramından Çek korunasına
Reel döviz kuru ile AMD → CZK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Ermeni Dramı
|1 CZK
|16.86950 AMD
|5 CZK
|84.34750 AMD
|10 CZK
|168.69500 AMD
|20 CZK
|337.39000 AMD
|50 CZK
|843.47500 AMD
|100 CZK
|1686.95000 AMD
|250 CZK
|4217.37500 AMD
|500 CZK
|8434.75000 AMD
|1000 CZK
|16869.50000 AMD
|2000 CZK
|33739.00000 AMD
|5000 CZK
|84347.50000 AMD
|10000 CZK
|168695.00000 AMD