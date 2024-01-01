bin Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile AED → BRL çevirin

1.000 aed
1.393,69 brl

1,000 AED = 1,394 BRL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183,609277,80,940,80356,6291,37716,645
1 INR0,01213,3230,0110,010,6770,0160,199
1 PKR0,0040,30110,0030,0030,2040,0050,06
1 EUR1,06488,969295,60710,85560,2581,46617,712

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

AED → USD

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AED → PKR

AED → EUR

AED → GBP

AED → PHP

AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Brezilya Reali
1 AED1,39369 BRL
5 AED6,96845 BRL
10 AED13,93690 BRL
20 AED27,87380 BRL
50 AED69,68450 BRL
100 AED139,36900 BRL
250 AED348,42250 BRL
500 AED696,84500 BRL
1000 AED1.393,69000 BRL
2000 AED2.787,38000 BRL
5000 AED6.968,45000 BRL
10000 AED13.936,90000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 BRL0,71752 AED
5 BRL3,58759 AED
10 BRL7,17518 AED
20 BRL14,35036 AED
50 BRL35,87590 AED
100 BRL71,75180 AED
250 BRL179,37950 AED
500 BRL358,75900 AED
1000 BRL717,51800 AED
2000 BRL1.435,03600 AED
5000 BRL3.587,59000 AED
10000 BRL7.175,18000 AED