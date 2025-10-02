XP Inc. Class A Common Stock When-Issued stock price (XPVVV) in EUR
Köper eller säljer du en aktie som inte handlas med din lokala valuta? Låt inte valutakonverteringen sätta krokben för dig. Konvertera aktier eller andelar i XP Inc. Class A Common Stock When-Issued till valfri valuta med vårt praktiska verktyg så vet du alltid vad du får.
XP Inc. Class A Common Stock When-Issued-aktie (XPVVV) i EUR
1 XPVVV = 37.52 EUR
Översikt över resultatet för XP Inc. Class A Common Stock When-Issued-aktien
Kontrollera tidigare finansiella resultat för XP Inc. Class A Common Stock When-Issued, som till exempel intäkter eller nettovinster, samt en sammanfattning på toppnivå av tidigare och nuvarande marknadsvärde.
Resultat för XPVVV-aktien
|Tidigare slutkurs
|37.519
|Dagsintervall
|37.519 - 37.519
|Årsintervall
|0 - 0
|Primär börs
|NASDAQ
Resultat för XP Inc. Class A Common Stock When-Issued
|Vinst per aktie efter utspädning (TTM)
|0
|Intäktsökning på årsbasis
|0%
|Inkomstökning på årsbasis
|0%
|Vinstmarginal
|0%
Om du köper eller säljer aktier och fonder som är noterade utomlands, kan du drabbas av extra kostnader för gränsöverskridande penningöverföringar. Överför pengar med Wise så undviker du dolda valutaväxlingspåslag, eller öppna ett Wise-konto för att enkelt hantera pengarna i upp till 40 valutor.
Ansvarsfriskrivning
Wise internationella aktieticker tillhandahåller endast information för referensändamål. Det går inte att köpa eller sälja aktier med verktyget och plattformen, och uppgifterna som visas här ska inte betraktas som finansiell rådgivning.
Alla investeringsbeslut bör fattas efter grundliga efterforskningar och i samråd med en kvalificerad finansiell rådgivare. Vi kan inte garantera att informationen som tillhandahålls är korrekt eller fullständig, och användarna bör vara försiktiga och söka professionell vägledning när de fattar investeringsbeslut.
Please note that certain products or features may not be available in all regions. Please visit www.wise.com check for availability and learn more about our offerings.