XP Inc. Class A Common Stock When-Issued stock price (XPVVV) in USD
현지 통화로 거래되지 않는 주식을 매수 또는 매도하시나요? 골치 아픈 통화 환산으로 더 이상 고통받지 마세요. 당사의 편리한 툴을 사용해 XP Inc. Class A Common Stock When-Issued 주식을 원하는 통화로 변환하면 항상 정확한 가격을 확인할 수 있습니다.
Wise 계좌를 사용해 국제 송금 시 숨겨진 수수료를 방지하세요.
XP Inc. Class A Common Stock When-Issued 주식(XPVVV) USD
1 XPVVV = 44.00 USD
XP Inc. Class A Common Stock When-Issued 주식 성과 한눈에 보기
매출이나 순이익과 같은 XP Inc. Class A Common Stock When-Issued의 과거 재무 실적과 과거 및 현재 시장 가치에 대한 최상급 요약 정보를 확인하세요.
XPVVV 주식 성과
|전일 종가
|44
|당일 등락 범위
|44 - 44
|연간 등락 범위
|0 - 0
|주요 거래소
|NASDAQ
XP Inc. Class A Common Stock When-Issued 실적
|희석 주당 순이익(TTM)
|0
|전년 대비 매출 증가율
|0%
|전년 대비 수익 증가율
|0%
|이익률
|0%
스톡옵션이나 양도제한조건부 주식을 현금으로 전환
외화로 된 양도제한조건부 주식이나 스톡옵션을 보유한 경우, 권리 행사 후 수익이 계좌로 들어오게 됩니다. 수익을 수령한 후에는 계좌에서 직접 미드마켓 환율로 환전할 수 있습니다.
40개 이상의 통화를 보유해 언제든지 환전 및 송금 가능
Open a currency balance for free anytime. You can convert money at the mid-market rate. With Wise you can also receive money in a different currency to your local one. Get your salary, pension or other payments with account details for 8 currencies
국제 주식을 매매할 때 비용을 절감하는 방법
- 1
거래 플랫폼 출금 시 숨겨진 국제 송금 수수료를 피하세요
국제 주식에 투자할 때는 해외 송금이 필요할 가능성이 높습니다. Wise는 수수료가 크지 않고 숨겨진 수수료나 기타 수수료가 없어, 기존에 사용하던 송금 방식보다 저렴합니다.
- 2
적절한 시기에 다른 통화로 환전하세요
선호하는 플랫폼에서 주식을 매도할 때는 주식 수익금을 Wise 계좌에 40개 통화로 보관하세요. USD로 매도하고 Wise 계좌에 보유했다가 필요할 때 환전하세요.
- 3
일상에서 돈을 쓰거나 인출할 때는 Wise 직불카드를 사용하세요
Wise 직불 카드는 온라인이나 매장 거래에 사용하거나 ATM에서 현금을 인출하는 등 자금을 편리하게 사용할 수 있는 카드입니다. 환전 마진이나 거래 수수료가 몰래 추가되지 않습니다.
많이 검색되는 항목
|SNAP
|TSLA
|RIVN
|T
|MSFT
|AMZN
|AMD
|KRW
|9917.25
|463735.41
|18848.32
|40682.93
|703777.21
|318074.13
|225888.19
|USD
|7.14
|333.87
|13.57
|29.29
|506.69
|229.00
|162.63
|EUR
|6.11
|285.71
|11.61
|25.07
|433.61
|195.97
|139.17
|CAD
|9.81
|458.94
|18.65
|40.26
|696.50
|314.78
|223.55
해외에 상장된 주식과 펀드를 매수하거나 매도하는 경우, 국가 간 송금에 추가 비용이 발생할 수 있습니다. Wise 송금을 사용하여 숨겨진 환율 마진을 피하거나 Wise 계좌를 개설하여 최대 40개 통화로 편리하게 자금을 관리하세요.
Wise 계좌를 사용해 국제 송금 시 숨겨진 수수료를 방지하세요
Wise를 사용하면 실제 미드마켓 환율을 이용하여 전 세계적으로 원활하고 비용 효율적으로 거래할 수 있습니다. 은행에서는 무료나 저렴한 송금이라고 광고하지만 환율에 숨겨진 마진이 포함된 경우가 많습니다. Wise에서는 실제 미드마켓 환율을 제공하므로 국제 송금 비용을 크게 절약할 수 있습니다.
면책 조항
Wise의 국제 주식 티커에서 제공되는 정보는 오로지 참고용입니다. 본 툴과 플랫폼에서는 주식의 매수나 매도를 제안하지 않으며 이곳에 표시되는 데이터를 금융 관련 조언으로 간주해서는 안 됩니다.
모든 투자 결정은 철저한 조사 및 유자격 금융 전문가와의 상담을 거쳐 이루어져야 합니다. 당사는 제공된 정보의 정확성이나 완전성에 대해 어떠한 보장도 하지 않으며, 투자 선택 시 사용자는 신중을 기해 전문가의 조언을 구해야 합니다.
Please note that certain products or features may not be available in all regions. Please visit www.wise.com check for availability and learn more about our offerings.