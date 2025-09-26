Harga saham XP Inc. Class A Common Stock When-Issued (XPVVV) dalam EUR
Saham XP Inc. Class A Common Stock When-Issued (XPVVV) dalam EUR
1 XPVVV = 37.55 EUR
Kinerja saham XP Inc. Class A Common Stock When-Issued sekilas
Periksa kinerja keuangan masa lalu XP Inc. Class A Common Stock When-Issued, seperti total pendapatan atau laba bersih, ditambah ringkasan tingkat atas dari nilai pasar masa lalu dan saat ini.
Kinerja Saham XPVVV
|Penutupan sebelumnya
|37.552
|Rentang hari
|37.552 - 37.552
|Rentang tahun
|0 - 0
|Pertukaran utama
|NASDAQ
Kinerja XP Inc. Class A Common Stock When-Issued
|LPS Dilusian (TTM)
|0
|Pertumbuhan Pendapatan YOY
|0%
|Pertumbuhan Laba YOY
|0%
|Margin keuntungan
|0%
Penafian
Ticker saham internasional Wise memberikan informasi hanya untuk tujuan referensi. Alat dan platform ini tidak menawarkan pembelian atau penjualan saham. Dan, data yang ditampilkan di sini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.
Semua keputusan investasi harus dibuat setelah penelitian menyeluruh dan konsultasi dengan penasihat keuangan yang berkualifikasi. Kami tidak memberikan jaminan mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi yang diberikan, dan pengguna harus berhati-hati dan mencari panduan profesional saat membuat pilihan investasi.
Harap perhatikan bahwa produk atau fitur tertentu mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Silakan kunjungi www.wise.com untuk memeriksa ketersediaan dan mempelajari lebih lanjut tentang penawaran kami.