Ceny akcií XP Inc. Class A Common Stock When-Issued (XPVVV) v CZK
Akcie XP Inc. Class A Common Stock When-Issued (XPVVV) v měně CZK
1 XPVVV = 912.08 CZK
Stručný přehled výkonnosti akcií XP Inc. Class A Common Stock When-Issued
Prohlédněte si minulou finanční výkonnost společnosti XP Inc. Class A Common Stock When-Issued, jako jsou tržby nebo čistý zisk, a shrnutí její minulé a současné tržní hodnoty na té nejvyšší úrovni.
Výkonnost akcií XPVVV
|Předchozí uzavření
|912.076
|Rozmezí dnů
|912.076 - 912.076
|Rozmezí let
|0 - 0
|Primární burza
|NASDAQ
Výkonnost společnosti XP Inc. Class A Common Stock When-Issued
|Zředěný zisk na akcii (TTM)
|0
|Meziroční růst příjmů
|0%
|Meziroční růst zisků
|0%
|Ziskové rozpětí
|0%
Lidé také hledají
|SNAP
|TSLA
|RIVN
|T
|MSFT
|AMZN
|AMD
|CZK
|174.12
|9187.30
|316.12
|581.86
|10667.14
|4605.36
|3344.83
|EUR
|7.15
|377.44
|12.99
|23.90
|438.24
|189.20
|137.42
|USD
|8.40
|443.21
|15.25
|28.07
|514.60
|222.17
|161.36
|GBP
|6.25
|329.52
|11.34
|20.87
|382.60
|165.18
|119.97
Prohlášení
Mezinárodní burzovní ticker společnosti Wise poskytuje informace pouze pro referenční účely. Nástroj a platforma nenabízí nákup či prodej akcií a zde zobrazené údaje nepředstavují finanční poradenství.
Všechna investiční rozhodnutí by měla být učiněna po důkladném průzkumu a konzultaci s kvalifikovaným finančním poradcem. Ohledně přesnosti nebo úplnosti poskytovaných informací neposkytujeme žádné záruky a uživatelé by měli být při rozhodování o investicích opatrní a vyhledat odbornou radu.
Upozorňujeme, že některé produkty nebo funkce nemusí být dostupné ve všech oblastech. Navštivte prosím www.wise.com, kde si ověříte dostupnost a dozvíte se více o naší nabídce.