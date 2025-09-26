Aandelenkoers XP Inc. Class A Common Stock When-Issued (XPVVV) in EUR

Converteer aandelen van XP Inc. Class A Common Stock When-Issued in meer dan 140 valuta's met onze handige tool, om verborgen kosten te vermijden die je wereldwijde beleggingsrendement kunnen verlagen.

Aandelen verkopen in een andere valuta? Gebruik Wise om fondsen te ontvangen en aan te houden en wacht op het optimale moment om te converteren.

XP Inc. Class A Common Stock When-Issued
NASDAQ: XPVVV
37.52 EUR
Geleverd door Alpha Vantage.
Meer informatie over WiseRekening openen
Wise

Vermijd verborgen kosten voor internationale overschrijvingen met een Wise-rekening.*

Aandeel XP Inc. Class A Common Stock When-Issued (XPVVV) in EUR

1 XPVVV = 37.52 EUR

Prestaties van aandelen XP Inc. Class A Common Stock When-Issued in een oogopslag

Controleer de financiële prestaties van XP Inc. Class A Common Stock When-Issued in het verleden, zoals omzet of netto-inkomsten, plus de samenvatting van de vroegere en huidige marktwaarde.

Prestaties van aandelen XPVVV

Vorige sluiting37.515
Dagbereik37.515 - 37.515
Jaarbereik0 - 0
Primaire beursNASDAQ

Prestaties van XP Inc. Class A Common Stock When-Issued

Verwaterde WPA (TTM)0
Omzetgroei op jaarbasis0%
Winstgroei op jaarbasis0%
Winstmarge0%

Zet je aandelenopties of RSU's om in hard geld

Als je RSU's of aandelenopties hebt in een vreemde valuta, wil je dat de oprengsten van je beslissing zichtbaar worden op je rekening. Nadat je het geld hebt ontvangen, kun je het rechtstreeks op je rekening omwisselen tegen de gemiddelde wisselkoers.

Grote bedragen versturen

Houd meer dan 40 valuta's aan om op elk moment geld om te wisselen en te versturen

Voeg gratis een valuta toe aan je rekening wanneer je maar wilt. Je kunt geld wisselen tegen de middenkoers. Met Wise kun je ook geld ontvangen in andere valuta dan je lokale. Ontvang je salaris, pensioen of andere betalingen met rekeninggegevens voor 8 valuta.

Rekening openen

Geld besparen bij het kopen of verkopen van internationale aandelen

  • 1

    Vermijd verborgen internationale overschrijvingskosten wanneer je geld opneemt van handelsplatformen*

    Als je in internationale aandelen belegt, moet je waarschijnlijk geld naar het buitenland sturen. Bij Wise zijn er geen hoge kosten, verborgen of anderszins. Het is dus goedkoper dan wat je gewend bent.

  • 2

    Zet je geld om in andere valuta wanneer de tijd rijp is

    Wanneer je een aandeel verkoopt op het platform van je voorkeur, kun je de opbrengst van je aandelen aanhouden in 40 valuta op je Wise-rekening. Verkoop in USD, bewaar het op je Wise-rekening en wissel om wanneer nodig.

  • 3

    Gebruik een Wise-debitcard voor dagelijkse uitgaven en om geld op te nemen

    Onze Wise-debitcard is een handige manier om te betalen. Gebruik hem voor oinline transacties of in winkels, of neem contant geld op bij geldautomaten. Geen toeslagen, geen stiekeme transactiekosten.

Meer informatie over Wise

Mensen zoeken ook naar

SNAPTSLARIVNTMSFTAMZNAMD
EUR		7.05375.5013.2924.14436.08187.39135.96
USD		8.27440.4015.5928.31511.46219.78159.46
GBP		6.16327.8411.6121.07380.73163.61118.70
CHF		6.58350.5812.4122.54407.15174.96126.94

Wanneer je aandelen en fondsen koopt of verkoopt die in het buitenland genoteerd staan, kun je voor extra kosten komen te staan voor je grensoverschrijdende overboeking. Gebruik Wise-geldoverschrijving om verborgen wisselkoersopslagen te vermijden of open een Wise-rekening om je geld gemakkelijk te beheren in tot 40 valuta's.

Meer informatie over Wise

Vermijd verborgen kosten voor internationale overschrijvingen met een Wise-rekening*

Met Wise heb je toegang tot de echte, gemiddelde wisselkoers voor naadloze en kosteneffectieve transacties wereldwijd. Banken adverteren vaak met gratis of goedkope overboekingen, maar voegen een verborgen opslag toe aan de wisselkoers. Wise geeft je de echte, gemiddelde wisselkoers, zodat je enorm kunt besparen op je internationale geldoverschrijvingen.

Rekening openenMaak je geld over met Wise

Geld ontvangen uit het buitenland is eenvoudig met Wise

Wij maken het eenvoudig om geld uit het buitenland te ontvangen.

Geld ontvangen met Wise

Disclaimer

De internationale aandelenticker van Wise biedt alleen informatie voor referentiedoeleinden. Deze tool en dit platform bieden geen mogelijkheden voor het kopen of verkopen van aandelen en de hier weergegeven gegevens dienen niet te worden beschouwd als financieel advies.

Alle beleggingsbeslissingen dienen te worden genomen na grondig onderzoek en raadpleging van een gekwalificeerd financieel adviseur. Wij geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte informatie en gebruikers moeten voorzichtig zijn en professioneel advies vragen bij het maken van beleggingskeuzes.

Houd er rekening mee dat bepaalde producten of functies mogelijk niet in alle regio's beschikbaar zijn. Ga naar www.wise.com om de beschikbaarheid te bekijken en meer te weten te komen over ons aanbod.