Cours de l'action de XP Inc. Class A Common Stock When-Issued (XPVVV) en EUR
Convertissez vos actions ou parts de XP Inc. Class A Common Stock When-Issued en plus de 140 devises avec notre outil pratique pour éviter les frais cachés qui pourraient réduire vos rendements sur vos investissements à l'international.
Vous vendez des actions dans une autre devise ? Utilisez Wise pour recevoir et conserver vos fonds, puis attendez le moment optimal pour les convertir.
Évitez les frais cachés sur les transferts internationaux avec un compte Wise.*
Actions de XP Inc. Class A Common Stock When-Issued (XPVVV) en EUR
1 XPVVV = 37.59 EUR
Aperçu de la performance boursière de XP Inc. Class A Common Stock When-Issued
Vérifiez les performances financières passée de XP Inc. Class A Common Stock When-Issued, telles que le chiffre d'affaires ou le bénéfice net, ainsi qu'un résumé global de sa valeur marchande passée et actuelle.
Performance boursière de XPVVV
|Clôture précédente
|37.592
|Plage de jours
|37.592 - 37.592
|Plage d'années
|0 - 0
|Échange primaire
|NASDAQ
Performance de XP Inc. Class A Common Stock When-Issued
|BPA (Bénéfice par action) dilué des douze derniers mois
|0
|Croissance des revenus en glissement annuel
|0%
|Croissance des gains en glissement annuel
|0%
|Marge bénéficiaire
|0%
Transformez vos options d'achat d'actions ou vos actions restreintes en liquidités
Si vous détenez des actions restreintes ou des options d'achat d'actions dans une devise étrangère, les avantages de votre jugement doivent se refléter dans votre compte. Après avoir reçu l'argent, vous pouvez le convertir directement dans votre compte au taux de change moyen du marché.
Conservez plus de 40 devises pour convertir et envoyer de l'argent à tout moment
Ajoutez une devise gratuitement à tout moment et convertissez votre argent au taux moyen du marché. Avec Wise, vous pouvez également recevoir de l'argent dans une devise différente de votre devise locale. Recevez votre salaire, votre retraite ou d'autres paiements grâce à des numéros de compte dans 8 devises.
Comment économiser de l'argent lors de la vente ou de l'achat d'actions internationales
- 1
Évitez les frais cachés sur les transferts internationaux lorsque vous retirez de l'argent de plateformes de trading*
Si vous investissez dans des actions internationales, vous devrez probablement envoyer de l'argent à l'étranger. Avec Wise, vous n'aurez pas à payer de frais élevés, cachés ou autre.
- 2
Convertissez votre argent dans d'autres devises au moment venu
Si vous vendez une action sur votre plateforme préférée, vous pouvez conserver le bénéfice de la vente dans 40 devises sur votre compte Wise. Vendez vos actions en USD, gardez l'argent sur votre compte Wise et convertissez-le si besoin.
- 3
Utilisez une carte de débit Wise pour vos dépenses et vos retraits quotidiens
Notre carte de débit Wise est un moyen pratique d'utiliser vos fonds : utilisez-la pour des transactions en ligne ou en magasin ou retirez de l'argent aux distributeurs automatiques. Pas de majoration, pas de frais de transaction sournois.
D'autres personnes recherchent également
|SNAP
|TSLA
|RIVN
|T
|MSFT
|AMZN
|AMD
|EUR
|7.07
|376.27
|13.32
|24.19
|436.98
|187.77
|136.24
|USD
|8.27
|440.40
|15.59
|28.31
|511.46
|219.78
|159.46
|GBP
|6.17
|328.64
|11.63
|21.13
|381.67
|164.01
|119.00
|CHF
|6.60
|351.31
|12.44
|22.58
|407.99
|175.32
|127.20
Si vous achetez ou vendez des actions et des fonds cotés à l'étranger, vous pourriez avoir à payer des coûts supplémentaires pour votre transfert d'argent transfrontalier. Utilisez le transfert d'argent Wise pour éviter les majorations de change cachées ou ouvrez un compte Wise pour gérer facilement votre argent dans un maximum de 40 devises.
Évitez les frais cachés sur les transferts internationaux avec un compte Wise*
Avec Wise, accédez au taux de change moyen du marché pour des transactions transparentes et rentables dans le monde entier. Les banques annoncent souvent des transferts gratuits ou à bas coûts, mais dissimulent en réalité une majoration dans le taux de change. Wise vous offre le vrai taux de change moyen du marché, afin que vous puissiez réellement économiser sur vos transferts d'argent internationaux.
Clause de non-responsabilité
Le stock ticker international de Wise fournit des informations à titre de référence uniquement. Cet outil et cette plateforme ne proposent pas d'acheter ou de vendre des actions, et les données affichées ici ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers.
Toutes les décisions d'investissement doivent être prises après des recherches approfondies et la consultation d'un conseiller financier qualifié. Nous n'offrons aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations fournies, et les utilisateurs doivent faire preuve de prudence et demander conseil à un professionnel lorsqu'ils font des choix d'investissement.
Veuillez noter que certains produits ou certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Rendez-vous sur www.wise.com pour vérifier la disponibilité et en savoir plus sur nos services.