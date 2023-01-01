1 chilensk peso till Jerseypund

Konvertera CLP till JEP med den verkliga valutakursen

1 clp
0,00 jep

1.00000 CLP = 0.00091 JEP

Mid-market exchange rate at 15:28
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86671.093591.14811.492141.657950.963418.7426
1 GBP1.153811.2617105.1681.721651.912971.1115721.6255
1 USD0.91450.792581183.35451.364551.516190.88117.14
1 INR0.01097120.009508560.01199710.01637040.01818960.01056930.205628

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Så här konverterar du chilenska peso till Jerseypund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja CLP i den första listrutan för valutan du vill växla och JEP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för CLP till JEP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för chilensk peso

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CLP till NZD

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Växelkurser Chilensk peso/Jerseypund
1 CLP0.00091 JEP
5 CLP0.00453 JEP
10 CLP0.00907 JEP
20 CLP0.01813 JEP
50 CLP0.04533 JEP
100 CLP0.09066 JEP
250 CLP0.22664 JEP
500 CLP0.45329 JEP
1000 CLP0.90658 JEP
2000 CLP1.81315 JEP
5000 CLP4.53289 JEP
10000 CLP9.06577 JEP
Växelkurser Jerseypund/Chilensk peso
1 JEP1103.05000 CLP
5 JEP5515.25000 CLP
10 JEP11030.50000 CLP
20 JEP22061.00000 CLP
50 JEP55152.50000 CLP
100 JEP110305.00000 CLP
250 JEP275762.50000 CLP
500 JEP551525.00000 CLP
1000 JEP1103050.00000 CLP
2000 JEP2206100.00000 CLP
5000 JEP5515250.00000 CLP
10000 JEP11030500.00000 CLP