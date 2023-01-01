Angolanska kwanza till Jerseypund

Konvertera AOA till JEP med den verkliga valutakursen

1 000 aoa
0,94 jep

1.00000 AOA = 0.00094 JEP

Mid-market exchange rate at 13:14
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86681.095191.27871.492731.656860.963918.6781
1 GBP1.1536711.26335105.3031.722071.911421.1120221.5478
1 USD0.913150.791546183.35191.36311.512970.880217.0561
1 INR0.01095550.009496440.011997310.01635360.01815160.010560.204628

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Så här konverterar du angolanska kwanza till Jerseypund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja AOA i den första listrutan för valutan du vill växla och JEP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för AOA till JEP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för angolansk kwanza

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Växelkurser Angolansk kwanza/Jerseypund
1 AOA0.00094 JEP
5 AOA0.00472 JEP
10 AOA0.00945 JEP
20 AOA0.01890 JEP
50 AOA0.04724 JEP
100 AOA0.09449 JEP
250 AOA0.23621 JEP
500 AOA0.47243 JEP
1000 AOA0.94486 JEP
2000 AOA1.88971 JEP
5000 AOA4.72428 JEP
10000 AOA9.44856 JEP
Växelkurser Jerseypund/Angolansk kwanza
1 JEP1058.36000 AOA
5 JEP5291.80000 AOA
10 JEP10583.60000 AOA
20 JEP21167.20000 AOA
50 JEP52918.00000 AOA
100 JEP105836.00000 AOA
250 JEP264590.00000 AOA
500 JEP529180.00000 AOA
1000 JEP1058360.00000 AOA
2000 JEP2116720.00000 AOA
5000 JEP5291800.00000 AOA
10000 JEP10583600.00000 AOA