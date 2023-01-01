Сербские динары в болгарские левы

Сконвертируйте RSD в BGN по реальному обменному курсу

1000 rsd
16.64 bgn

1.00000 RSD = 0.01664 BGN

Среднерыночный курс в 5:15 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса RSD к BGN

1 мин. назад 1 RSD → 0 BGN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860551.0750589.13921.457181.676750.9582518.5276
1GBP1.1620511.2492103.5791.693231.948371.1135321.529
1USD0.93020.800512182.91631.355451.55970.8913517.2342
1INR0.01121840.009654460.012060410.01634720.01881050.010750.207851

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сербских динаров в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RSD из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RSD в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сербский динар

RSD в USD

RSD в EUR

RSD в MXN

RSD в GBP

RSD в ZAR

RSD в CAD

RSD в SGD

RSD в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сербский динар / Болгарский Лев
1 RSD0.01664 BGN
5 RSD0.08321 BGN
10 RSD0.16642 BGN
20 RSD0.33285 BGN
50 RSD0.83212 BGN
100 RSD1.66424 BGN
250 RSD4.16060 BGN
500 RSD8.32120 BGN
1000 RSD16.64240 BGN
2000 RSD33.28480 BGN
5000 RSD83.21200 BGN
10000 RSD166.42400 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Сербский динар
1 BGN60.08740 RSD
5 BGN300.43700 RSD
10 BGN600.87400 RSD
20 BGN1201.74800 RSD
50 BGN3004.37000 RSD
100 BGN6008.74000 RSD
250 BGN15021.85000 RSD
500 BGN30043.70000 RSD
1000 BGN60087.40000 RSD
2000 BGN120174.80000 RSD
5000 BGN300437.00000 RSD
10000 BGN600874.00000 RSD