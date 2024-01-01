История обменного курса кенийский шиллинг–вьетнамские донги

Обменный курс кенийских шиллинга/вьетнамские донги сейчас составляет 196,114, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.051% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 197,059, и минимумом, равным 196,001, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.234%.