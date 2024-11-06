История обменного курса кенийский шиллинг–угандийские шиллинги

Обменный курс кенийских шиллинга/угандийские шиллинги сейчас составляет 28,386, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.002% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 28,620, и минимумом, равным 28,350, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.573%.