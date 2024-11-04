История обменного курса кенийский шиллинг–украинские гривны

Обменный курс кенийских шиллинга/украинские гривны сейчас составляет 0,319, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.248% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/украинские гривны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,319, и минимумом, равным 0,318, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.168%.