История обменного курса кенийский шиллинг–тунисские динары

Обменный курс кенийских шиллинга/тунисские динары сейчас составляет 0,024, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.789% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/тунисские динары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,024, и минимумом, равным 0,024, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.296%.