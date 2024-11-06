кенийский шиллинг тайские баты История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса кенийский шиллинг тайские баты. Это сводная страница кенийский шиллинг (KES) тайские баты (THB) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные KES и THB за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.

Ksh1,000 KES = ฿0,2657 THB

Среднерыночный курс в 9 нояб. 2024 г.

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График изменения обменного курса KES к THB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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THB

История обменного курса кенийский шиллинг–тайские баты

Обменный курс кенийских шиллинга/тайские баты сейчас составляет 0,266, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.870% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/тайские баты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,267, и минимумом, равным 0,260, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.768%.

Самые популярные валюты на 9 ноября 2024 г.

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11,3251 695,521,3910,9330,7741,51984,389
1 SGD0,75511 279,41,050,7040,5841,14663,678
1 NGN0,0010,00110,0010,00100,0010,05
1 CAD0,7190,9531 218,9210,6710,5561,09260,668

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Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе