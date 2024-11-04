История обменного курса кенийский шиллинг–сьерра-леонские леоне

Обменный курс кенийских шиллинга/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 176,466, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.359% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 178,179, и минимумом, равным 174,898, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.383%.