История обменного курса кенийский шиллинг–сейшельские рупии

Обменный курс кенийских шиллинга/сейшельские рупии сейчас составляет 0,107, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.686% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,115, и минимумом, равным 0,104, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 8.846%.