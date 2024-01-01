История обменного курса кенийский шиллинг–парагвайские гуарани

Обменный курс кенийских шиллинга/парагвайские гуарани сейчас составляет 60,630, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.190% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 60,856, и минимумом, равным 60,300, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.504%.