История обменного курса кенийский шиллинг–филиппинские песо

Обменный курс кенийских шиллинга/филиппинские песо сейчас составляет 0,453, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.055% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/филиппинские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,457, и минимумом, равным 0,451, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.416%.