История обменного курса кенийский шиллинг–непальские рупии

Обменный курс кенийских шиллинга/непальские рупии сейчас составляет 1,047, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.347% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/непальские рупии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,047, и минимумом, равным 1,043, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.128%.