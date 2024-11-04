История обменного курса кенийский шиллинг–монгольские тугрики

Обменный курс кенийских шиллинга/монгольские тугрики сейчас составляет 26,424, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.020% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 26,442, и минимумом, равным 26,325, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.301%.