История обменного курса кенийский шиллинг–македонские денары

Обменный курс кенийских шиллинга/македонские денары сейчас составляет 0,445, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.139% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/македонские денары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,447, и минимумом, равным 0,437, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.817%.