История обменного курса кенийский шиллинг–малагасийские ариари

Обменный курс кенийских шиллинга/малагасийские ариари сейчас составляет 35,813, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.103% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 35,867, и минимумом, равным 35,503, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.