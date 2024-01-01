История обменного курса кенийский шиллинг–шри-ланкийские рупии

Обменный курс кенийских шиллинга/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 2,268, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.116% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,273, и минимумом, равным 2,266, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.104%.